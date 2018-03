Shinzo Abe vil sørge for, at Japans interesser bliver forsvaret i forhandlinger med Nordkoreas leder.

Tokyo. Den japanske premierminister, Shinzo Abe, vil også deltage i de kommende forhandlinger med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det oplyser diplomatiske kilder ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo.

Ifølge kilderne er Shinzo Abe bekymret for, at Japans interesser vil blive glemt, når præsidenterne fra Sydkorea og USA sætter sig til forhandlingsbordet med Kim Jong-un.

Abe har tidligere forholdt sig skeptisk over for tøbruddet i det anspændte forhold mellem Nordkorea og dets fjender.

Han har således sagt, at "dialog med Nordkorea for dialogens skyld er meningsløst".

Shinzo Abe vil ligesom USA's præsident, Donald Trump, have Nordkorea til at afruste regimets atomprogram. Derudover vil han søge afklaring på en sag om nordkoreanske bortførelser af japanske statsborgere, der fandt sted for adskillige år siden.

I alt 17 japanske statsborgere blev bortført af Nordkorea i 1970'erne og 1980'erne. I 2002 vendte fem af dem tilbage til Japan efter mere end 20 år.

Shinzo Abe er bekymret for, at spørgsmålet om de bortførte japanere vil blive glemt i de kommende forhandlinger med Nordkorea.

Det er forventet, at Kim Jong-un vil holde separate møder med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og USA's præsident, Donald Trump, i april og maj.

/ritzau/dpa