Hongkongs politiske leder formelt trækker formelt omstridt lovudspil tilbage efter massive protester.

Hongkongs leder, Carrie Lam, har formelt trukket sit omstridte lovudspil om retsforfølgelse i fastlands-Kina tilbage, siger en kilde tæt på sagen til Reuters.

Medier i Hongkong rapporterede allerede tidligere onsdag, at Hongkongs politiske leder formelt ville trække lovudspillet tilbage, efter at det har udløst massive folkelige protester igennem flere måneder.

Lovforslaget ville gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Men mange så det som endnu et kinesisk forsøg på at begrænse storbyens autonomi.

Carrie Lam har selv har været udsat for massiv kritik af demonstranterne, der har krævet hendes afgang. Mange mener, at hun i for høj grad går Kinas ærinde i byens lovgivende forsamling.

Hundredtusinder af mennesker deltager i demonstrationerne, og politiet har anholdt over 1100 personer, siden de begyndte.

/ritzau/Reuters