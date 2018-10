CIA og den tyrkiske efterretningstjeneste vil ikke kommentere oplysning om lydoptagelse.

Istanbul. Gina Haspel, der er leder for CIA, overhørte under et besøg i Tyrkiet i denne uge en båndet optagelse af, hvordan den saudiske journalist Jamal Khashoggi blev myrdet.

Det oplyser to kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Repræsentanter for CIA og den tyrkiske efterretningstjeneste vil ikke kommentere sagen.

/ritzau/