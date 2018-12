Udsending har advaret om, at Islamisk Stat ikke er nedkæmpet, og at det er uklogt at trække USA's soldater ud.

Brett McGurk, som er USA's særlige udsending i den internationale koalition, der kæmper mod Islamisk Stat, har trukket sig fra sin post.

Det oplyser en unavngiven embedsmand til nyhedsbureauet AP.

Det sker, kort tid efter at præsident Donald Trump har besluttet at trække de amerikanske styrker ud af Syrien.

Hvis oplysningen bekræftes, vil McGurk blive den anden højtstående embedsmand, der går af, fordi han er uenig i præsidentens beslutning. For få dage siden var det forsvarsminister Jim Mattis, der forlod Trump-administrationen.

For mindre end to uger siden advarede McGurk om, at det vil være "dumdristigt" at betragte Islamisk Stat som nedkæmpet, og at det derfor også ville være uklogt at trække de amerikanske soldater ud.

Ifølge den unavngivne embedsmand, som AP har talt med, skriver McGurk i sin opsigelse, at Islamisk Stat fortsat befinder sig i Syrien og ikke er nedkæmpet.

I opsigelsen advarer han angiveligt om, at en for tidlig amerikansk tilbagetrækning risikerer at genskabe de forhold, der i første omgang gjorde det muligt for Islamisk Stat at indtage store landområder i Irak og Syrien.

Natten til torsdag dansk tid erklærede Trump overraskende Islamisk Stat besejret og slog fast, at amerikanske styrker skal hjem.

Det har ikke været muligt at få en tidsplan for, hvornår det præcis skal ske.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med kilder, der fortæller, at målet er at have de 2000 amerikanske soldater ude af Syrien inden for 60 til 100 dage. Andre kilder mener, at det kan ske endnu hurtigere.

Ifølge flere amerikanske medier vælger Trump med tilbagetrækningen at ignorere de råd, han har fået af sine rådgivere i både udenrigsministeriet og forsvarsministeriet.

Brett McGurk blev udpeget af præsident Barack Obama i 2015, og han er blevet siddende på posten under Trumps ledelse.

/ritzau/AP