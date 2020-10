En kilde tæt på USAs præsident Donald Trump har dårligt nyt.

Den politiske journalist Jim Acosta fra det amerikanske medie CNN skriver dette efter at have fået det fra person tæt på Trump:

'Præsidentens vitale tilstand i løbet af de sidste 24 timer var meget bekymrende, og de næste 48 timer vil være kritiske med hensyn til hans pleje. Vi er stadig ikke på en klar vej til fuldstændig bedring,' skriver han på Twitter.

Der har været meget mange spørgsmål om Donald Trumps tilstand, siden det lørdag morgen kom ud, at han og hustruen var testet positiv for coronavirus.

Her ses helikopteren Marine One fredag aften lette fra Det Hvide Hus med coronasmittede Donald Trump ombord for at flyve til militærhospital.

Og dramaet voksede til nye højder lørdag formiddag.

Da kom det frem, at Donald Trump i præsidentens helikopter, Marine One, var fløjet fra Det Hvide Hus til indlæggelse på et militærhospital.

Lørdag aften kunne Trumps læge Sean Conley dog fortælle, at han er 'ekstremt tilfreds' med de fremskridt, Trump gør.

Præsidenten har været feberfri i 24 timer og har ikke brug for at få tilført ilt. Han har ikke problemer med selv at trække vejret, lød det fra lægen.

Her ses Donald Trumps læge Sean Conley lørdag aften tale om præsidentens helbred uden for militært hospital.

I flere medier drypper det dog frem med mere kritiske oplysninger om Trumps helbred de seneste døgn.

Fredag fik Donald Trump faktisk tilført kunstig ilt, inden han blev fløjet fra Det Hvide Hus til militærhospital, skriver nyhedsbureauet AP.

Spørgsmålene om Trumps helbred her en måned før det amerikanske valg fortsætter altså med at stå i kø.

Også efter de ellers så positive meldinger fra lægen Sean Conley.