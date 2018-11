Tyrkiske myndigheder siger, at Saudi-Arabien fik kemiske eksperter til at fjerne spor efter Khashoggi.

Saudi-Arabien sendte kemiske eksperter til Istanbul for at skjule sporene efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi, som blev dræbt 2. oktober på det saudiske konsulat.

Det siger tyrkiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge kilder fra de tyrkiske myndigheder kom eksperterne til det saudiske konsulat, umiddelbart før tyrkisk politi undersøgte det formodede gerningssted. Der skulle blandt andet være tale om en ekspert i giftstoffer.

- Vi er overbeviste om, at de kom til Tyrkiet med det ene formål at fjerne beviser for Khashoggis mord, før politiet kunne gennemsøge ejendommen, siger en tyrkisk embedsmand til AFP.

De tyrkiske myndigheder kalder over for avisen Sabah gruppen for et "rengøringshold" og fortæller, at de besøgte konsulatet hver dag fra deres ankomst 11. oktober til 17. oktober.

Saudi-Arabien tillod først tyrkisk politi adgang til konsulatet 15. oktober.

Khashoggi, der levede i eksil i USA, var skarp kritiker af den nuværende saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Drabet på ham har vakt international forargelse.

Saudi-Arabien har erkendt, at mordet på den regimekritiske journalist var planlagt, men har indtil videre ikke offentliggjort detaljer om drabet.

De tyrkiske myndigheder har derimod ikke holdt sig fra at offentliggøre morbide detaljer om hændelsen. Blandt andet kunne den tyrkiske chefanklager i sidste uge fortælle, at Khashoggi blev kvalt kort tid efter sin ankomst på konsulatet.

Hans lig skulle efterfølgende være blevet parteret og opløst i et syrebad.

De tyrkiske myndigheder har tidligere oplyst, at der blev fløjet 15 agenter ind fra Saudi-Arabien tidligt om morgenen 2. oktober. De dræbte Khashoggi, da han senere på dagen mødte op på konsulatet. Her skulle han have udfyldt papirer, inden han skulle giftes.

- Vi indser nu, at det (Khashoggis lig red.) ikke bare blev skåret i stykker. De skaffede sig af med liget ved at opløse det, siger Yasin Aktay, der er en fremtrædende repræsentant for det tyrkiske regeringsparti AK.

Mordet på Khashoggi har fået det internationale samfund til at kritisere den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, der menes at stå bag.

/ritzau/