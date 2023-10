»Der er to hjerner, men der er én bagmand.«

En ganske hemmelighedsfuld mand står angiveligt bag planlægningen af lørdagens blodige angreb, som den militante bevægelse Hamas indledte mod Israel, og især en hændelse for to år siden skal have fungeret som hans brændstof.

Det fortæller en kilde, der skal være tæt på Hamas, til nyhedsbureauet Reuters.

Der findes kun tre billeder af manden, der skal være udpeget som hjernen bag de voldsomme angreb:

Her ses Mohammed Deifs skygge i en video, som Hamas udsendte i 2005. Foto: Ho/AFP/Ritzau Scanpix

Mohammed Deif, som er den militære leder i Hamas-bevægelsen.

Det ene billede – som også er det eneste, hvor man kan se hans ansigt – er flere år gammelt og viser ham, da han var i 20erne. På det andet billede er han maskeret, og på det tredje ses kun hans skygge.

I kølvandet på lørdagens voldsomme angreb udgav den militante gruppe et lydbånd, hvor man kun kunne høre Mohammed Deifs stemme:

»I dag eksploderer Al-Aqsas raseri, vores folks og nations raseri. Vores mujahedin (krigere, red.), i dag er jeres dag til at få denne forbryder til at forstå, at hans tid er forbi,« lød det ifølge Reuters blandt andet fra ham.

Her ses det udaterede billede af Mohammed Deif, fra da han var yngre. Han blev født i begyndelsen af 1960erne i Khan Yunis i Gaza. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Særligt bemærkningen om 'Al-Aqsa' er ifølge den unavngivne kilde, som nyhedsbureauet har talt med, væsentlig.

De blodige angreb begået af Hamas har fået navnet 'Operation Al-Aqsa Flodbølgen' – men samtidig skal det efter sigende også henvise til en særlig hændelse i maj 2021, fortæller kilden.

Der blev Jerusalems Al-Aqsa-moské, der er et helligt sted i islam, udsat for israelske angreb.

Og det førte – ifølge kilden – til, at Mohammed Deif begyndte at brygge på operationen, der siden i lørdags har kostet mere end 1.200 mennesker livet i Israel.

»Det blev udløst af scener og optagelser af Israel, der stormede Al-Aqsa-moskeen under ramadanen, slog tilbedere, angreb dem og slæbte ældre og unge mænd ud af moskeen,« hævder kilden.

»Alt dette gav næring til og antændte vreden.«

Videre hævder kilden over for Reuters, at beslutningen om at forberede angrebet blev taget i fællesskab af Deif, som leder Hamas' Al Qassam-brigader, og Yehya Sinwar, der er lederen af Hamas i Gaza.

Men ifølge kilden er det også tydeligt, at én af dem var hovedarkitekten:

»Der er to hjerner, men der er én bagmand,« som den unavngivne person formulerer det.

Det er værd at bemærke, at kildens udtalelser ikke er officielt bekræftet.

Det var lørdag morgen, at den militante gruppe Hamas indledte et blodigt angreb mod Israel.

Flere tusinde raketter blev affyret mod områder i det sydlige Israel, mens væbnede styrker rykkede ind i landet, hvor civile i flere kibbutzer – som er et et arbejdskollektiv, hvor folk arbejder og bor sammen – og til en udendørs musikfestival blev dræbt.

Israel svarede på sin side igen ved at begynde at angribe det palæstinensiske Gaza, som Hamas styrer.

Over 1.200 mennesker har ifølge Israels ambassade i USA mistet livet i Israel efter Hamas' angreb.

Sundhedsmyndighederne i Gaza oplyste tirsdag, at 830 palæstinensere er døde i de angreb, som Israel har gennemført som modsvar.

