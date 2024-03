Forhandlere har gjort "virkelige fremskridt" i de seneste uger frem mod aftale om at frigive gidsler.

Forhandlere, der forsøger at nå frem til en faseopdelt aftale om en frigivelse af de tilbageværende gidsler hos det islamistiske Hamas i Gaza, har gjort "virkelige fremskridt" i de seneste uger. Det siger en højtstående embedsmand i præsident Joe Bidens administration til Reuters søndag.

Forhandlingerne om gidslerne var i fokus, da Biden havde en 45 minutter lang telefonsamtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

- Der mangler stadig betydelige dele, før en aftale kan indgås, men vi har taget betydelige skridt frem og er der næsten, hedder det.

Biden sagde i samtalen med Netanyahu, at Israel ikke bør skride til en militær operation i Rafah uden en plan om at sikre beskyttelse for de omkring en million flygtninge i byen og i området omkring den.

En højtstående embedsmand siger til Reuters, at USA ser kravet om beskyttelse af civile som en klar "forhåndsbetingelse" for en operation.

Bidens telefonopkald til Israels regeringschef kom få dage efter, at den amerikanske præsident havde sagt til journalister, at Israels krigshandlinger i Gaza var "overdrevne".

Nødhjælpsorganisationer advarer om, at et israelsk angreb på mål i Rafah vil være en katastrofe.

Det israelske militær har tidligere erklæret en række af de gidsler, som sidste år blev kidnappet af den militante palæstinensiske gruppe Hamas, for døde. De pårørende er således blevet underrettet.

Mindst 31 familier har fået at vide, at deres pårørende, der blev holdt som gidsler, ikke længere er i live.

Den 7. oktober udførte Hamas et overraskelsesangreb i Israel, hvor omkring 1200 personer blev slået ihjel, og omkring 240 personer blev kidnappet.

Nogle af gidslerne blev slået ihjel under selve angrebet, men deres lig blev bragt med til Gaza-striben. Deres dødsfald blev ikke bekræftet med det samme, og de har derfor været talt med som gidsler.

Den 24. november begyndte en aftalt våbenhvile mellem Israel og Hamas. I løbet af syv dage blev 105 gidsler her frigivet af Hamas, mens Israel til gengæld løslod 240 palæstinensere fra israelske fængsler.

/ritzau/Reuters