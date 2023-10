»Vi tog fejl.«

En 'hidtil uset efterretningstaktik' skal være noget af det, som den islamistiske bevægelse Hamas efter sigende benyttede sig af til at narre og bedrage Israel forud for weekendens blodige angreb.

Det forklarer en kilde, der beskrives som værende tæt på Hamas, til nyhedsbureauet Reuters.

Til mediet lyder det, at Hamas – angiveligt – bevidst arbejdede med at forsøge at overbevise Israel om, at man ikke ønskede nye kampe.

Her ses en ildkugle stige op fra Gaza By den 9. oktober i kølvandet på et israelsk angreb på området. Foto: Mahmud Hams/AFP/Ritzau Scanpix

Af den grund formåede den islamistiske gruppe – ifølge kilden – at narre Israel og tage landets militær på sengen, da de voldsomme angreb blev indledt tidligt lørdag morgen.

På den ene side gav Hamas ifølge kilden udtryk for, at man blev holdt i skak, mens man udtrykte, at man bekymrede sig mere om at sikre, at arbejderne i Gaza havde adgang til job på den anden side af grænsen, end man forberedte sig på kampe.

Men indadtil blev gruppens krigere trænet og forberedt på det, der skulle ske, lyder det fra kilden.

»Hamas gav Israel det indtryk, at man ikke var klar til kamp,« forklarer kilden til Reuters, som ligeledes har talt med tre unavngivne kilder inden for Israels sikkerhedstjeneste om sagen.

»Hamas brugte en hidtil uset efterretningstaktik til at vildlede Israel i løbet af de seneste måneder ved at give et offentligt indtryk af, at de ikke var villige til at gå ind i en kamp eller konfrontation med Israel, mens de forberedte sig på denne massive operation,« lyder det videre fra den unavngivne kilde, hvis oplysninger ikke er officielt bekræftet.

Afgørende del af planen

Som en del af taktikken skal Hamas ifølge kilden have afholdt sig fra militære operationer mod Israel.

Derudover var det afgørende for planen, at de israelske efterretningstjenester ikke fik nys om operationen, hvorfor en del Hamas-ledere var uvidende om planerne for at undgå lækager, mens mange af Hamas-krigerne ikke vidste, hvad formålet med deres træning præcist var.

Da Hamas indledte de blodige angreb lørdag morgen, skete det fra luften i paragliders, gennem opskårede hegn og fra havet, mens raketter væltede ned i enorme antal over en række israelske byer.

Siden har flere eksperter vurderet, at Israel fuldkommen blev taget på sengen.

Her ses brandfolk arbejde med at slukke en brand som følge af lørdagens angreb nær Ashkelon i det sydlige Israel. Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix

»Lige nu spørger israelerne sig selv, hvordan det her kunne ske. Det er vildt, at et angreb af den her størrelse kunne finde sted,« fortalte Jacob Kaarsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og nu er senioranalytiker ved Tænketanken Europa, mandag til B.T.

»I Israel har man undervurderet sin fjende. Og det er det farligste, man kan gøre. De har simpelthen ikke troet, at Hamas kunne det her,« fortalte Kenneth Buhl, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, i samme ombæring.

Israel har ifølge Reuters også indrømmet, at man var uforberedt på angrebene, der faldt sammen med den jødiske sabbat og en religiøs helligdag.

En talsmand for den israelske hær lægger blandt andet vægt på, at Israel siden den seneste krig mod Hamas i 2021 har forsøgt at skabe et grundlæggende niveau af økonomisk stabilitet i Gaza ved at tilbyde incitamenter – herunder tusindvis af tilladelser – så folk fra Gaza kan arbejde i Israel eller på Vestbredden, hvor lønninger i byggeri, landbrug eller servicejob kan være mange gange højere:

»Vi troede, at det faktum, at de kom ind for at arbejde og bringe penge ind i Gaza, ville skabe en vis grad af ro. Vi tog fejl,« lyder det.

Omkring 900 israelere har mistet livet siden lørdag. Et tal, der forventes at stige.

Israel har svaret igen på angrebet ved at gennemføre luftangreb mod Gaza, som Hamas kontrollerer.

Ifølge palæstinensiske myndigheder har omkring 690 mistet livet.

Tirsdag morgen hævder en talsperson for det israelske militær, at Israel har genvundet kontrollen med grænsehegnet til Gaza, der i weekenden blev brudt af de bevæbnede mænd fra Hamas.