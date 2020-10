231 udlændinge, der er på fransk politis liste over mulige religiøse ekstremister, skal udvises, siger kilde.

Efter fredagens drab på en lærer, der blev slået ihjel af en 18-årig formodet islamist udenfor Paris, gør Frankrigs indenrigsminister klar til at udvise 231 udenlandske statsborgere.

De står alle opført på myndighedernes liste over personer, der formodes at have ekstremistiske religiøse holdninger.

Det siger en kilde i den franske politiunion til nyhedsbureauet Reuters.

Det var ikke umiddelbart muligt for Reuters at få bekræftet oplysningen fra Frankrigs indenrigsministerium.

Forinden havde den franske radio Europe 1 erfaret, at indenrigsminister Gérald Darmanin gør klar til en udvisning af mulige ekstremister.

Han skal på et møde søndag eftermiddag have bedt landets politikommissærer om at beordre udvisningerne, siger både Reuters' og Europe 1's kilder.

Frankrig definerer ekstremister som "folk der er engageret i en radikaliseringsproces og kan tænkes at ville rejse udenlands for at slutte sig til terrorgrupper eller tage del i terroraktiviteter", skriver Reuters.

Præsident Emmanuel Macrons regering har været under pres fra partier på højrefløjen. De ønsker en skrappere kurs over for udlændinge, der menes at kunne udgøre en trussel.

Af de 231 mistænkte sidder 180 i fængsel på nuværende tidspunkt. De øvrige 51 ventes at blive anholdt i de kommende timer, oplyser kilden i politiunionen.

Darmanin skal også have bedt sine embedsmænd om at skærpe kontrollen med personer, der søger asyl i Frankrig, tilføjer kilden.

Den 18-årige formodede islamist, der skar halsen over på en historielærer udenfor en fransk skole fredag eftermiddag, var tjetjensk muslim. Han havde flygtningestatus i Frankrig.

Præsident Macron mødtes søndag til hastemøde med ministre for at drøfte sikkerheden efter drabet, der har rystet Frankrig.

/ritzau/Reuters