Formanden for den russiske olieproducent Lukoil skal være død.

Han mistede angiveligt livet, efter han faldt ud fra et hospitalsvindue i hovedstaden Moskva.

Det hævder en kilde, der mener at have kendskab til situationen, over for Reuters.

Der er tale om russiske Ravil Maganov, der er formand for Ruslands næststørste olieproducent Lukoil. Han blev 67 år.

Visse russiske medier skal ifølge Reuters også have omtalt dødsfaldet. De henviser til unavngivne kilder, oplyses det.

Reuters oplyser, at olieproducenten ikke selv har kommenteret sagen på nuværende tidspunkt.

Lukoil var ifølge Forbes en af de første russiske virksomheder, der talte imod krigen i Ukraine.

Det gjorde selskabet tilbage i marts, hvor man opfordrede til at afslutte konflikten:

»Vi støtter kraftigt en varig våbenhvile og en løsning på problemerne gennem seriøse forhandlinger og diplomati,« lød det dengang i en erklæring fra selskabets bestyrelse.

Ravil Maganov var ifølge Reuters tæt med en af Lukoils grundlæggere, Vagit Alekperov.

Alekperov, der er en tidligere sovjetisk viceolieminister, trådte tilbage som præsident for Lukoil i april – en uge efter, at Storbritannien havde indført en indefrysning af aktiver og indrejseforbud mod ham som led i sanktionerne over Ruslands militære aktioner i Ukraine.

Maganov havde arbejdet i Lukoil siden 1993, kort efter virksomhedens opstart.

B.T. følger sagen.