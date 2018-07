Opsigelsen kommer, få dage efter at regeringen nåede frem til en kollektiv aftale om fremtiden uden for EU.

London. Den britiske brexitminister, David Davis, har sagt op med øjeblikkelig virkning.

Det fortæller en unavngiven kilde tæt på sagen ifølge flere internationale nyhedsbureauer og britiske medier.

David Davis blev udnævnt til brexitminister i 2016 og har været ansvarlig for at forhandle om brexit på vegne af Storbritannien.

Også Steve Baker, der er er underminister i det britiske brexitministerium, har tilsyneladende trukket sig fra regeringen.

Det skriver den britiske avis The Telegraph.

- Steve Baker, brexitminister, har trukket sig fra regeringen, siger kilder, skriver avisens politiske seniorkorrespondent, Christopher Hope, på Twitter.

Opsigelserne kommer, blot to dage efter at det sent fredag aften lykkedes premierminister Theresa May at vinde opbakning fra en dybt splittet, britisk regering.

Efter et 12 timer langt møde fredag nåede den britiske regering internt således frem til en "kollektiv" aftale om Storbritanniens fremtid uden for EU.

Ifølge Theresa May lykkedes det hende at få opbakning til en plan for frihandel med EU for industri- og landbrugsvarer, rapporterer BBC. Dermed er der lagt op til tættere handelsforbindelser.

May har været under stort internt pres fra de ministre, som ønsker en hårdere kurs for briternes exit, end den May har lagt op til.

Flere af de, der er for brexit, har kaldt Mays plan "for blød".

En af dem er det konservative parlamentsmedlem Peter Bone. Sent søndag aften kalder han David Davis' beslutning om at sige op "principiel og modig".

- Han har gjort det rigtige, siger han ifølge BBC.

Imens kalder Ian Lavery fra Labour situationen for "det rene kaos".

- Theresa May har ingen autoritet tilbage, siger han efter nyheden om brexitministerens påståede opsigelse.

Ifølge den britiske avis The Independent er David Davis uenig med premierminister May i spørgsmål knyttet til told og handel.

Den plan, som Theresa May fik opbakning til fredag, støtter en plan for toldhandel, som skal være "forretningsvenlig".

Ifølge aftalen, der nu skal forhandles med EU, vil den store servicesektor i Storbritannien fremover ikke have samme adgang til EU-markederne.

Briterne forlader EU den 29. marts næste år.

/ritzau/