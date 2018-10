En canadisk mand havde fundet en gammel jakke, mens han ryddede op, som han tænkte han ville levere til genbrug. Det skriver MSN.

Heldigvis så gik han lige gennem lommerne først.

Der fandt han en lotteriseddel fra december sidste år. Da han undersøgte om der var gevinst på, så troede han at han havde vundet 1.750 canadiske dollars.

Det svarer til knap 9.000 kroner. Men sandheden var tusind gange bedre. Lige præcis, faktisk.

Canadiske Gregorio De Santis var nemlig blevet knap ni millioner kroner rigere. Han sender en varm tak til sin søster.

»Jeg ville aldrig have kigget i garderoben, hvis ikke det var for hende,« forklarede han til Radio-Canada, som MSN citerer.

Selskabet, som udbyder det canadiske lotteri, har den regel, at har man ikke været oppe og sikre sig sen gevinst senest et år efter udtrækning, så er det bare ærgerligt. Så er den forældet.

De knap ni millioner var således to måneder fra at blive konverteret til nul kroner. Gregorio De Santis forklarer, at han nu vil tage til flere ishockeykampe, som er hans store hobby.