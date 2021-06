Liget af en seksårig pige, som blev kidnappet af sin far er blevet fundet på bunden af havet ud for Port of Guimar ved den spanske feriø Tenerife. Pigen lå gemt i en sportstaske.

Spanske redningsfolk fandt den sammensnørede taske, som var bundet til et anker, 1000 meter under havets overflade ved

Liget er blevet identificeret som den seksårige pige Olivia Gimeno, som har været meldt savnet i over en måned, skriver News.com.au. og flere andre medier.

Olivia Gimenos lillesøster på et år er endnu ikke fundet.

Kidnappet pige fundet død på havets bund. Foto: Efterlysningsbillede. Vis mere Kidnappet pige fundet død på havets bund. Foto: Efterlysningsbillede.

Liget blev fundet af en robot fra eftersøgsningsfartøjet Angeles Alvarino i torsdags cirka 4,8 kilometer ud for Tenerifes kyst, fortæller en talsmand fra spansk politi.

»Liget lå i en sportstaske, der var fastgjort til et anker. Ved siden af lå en anden tom sportstaske,« siger talsmanden.

Pigernes mor Beatriz Zimmerman er blevet informeret om det forfærdende fund på havets bund.

Hendes eksmand Tomas Antonio Gimeno, 37 år, forsvandt med de to piger 27. april i år.

Pigernes far, Tomas Gimono, er efterlyst og mistænkt for at have myrdet sine døtre. Foto: Politiets efterlysningsfoto. Vis mere Pigernes far, Tomas Gimono, er efterlyst og mistænkt for at have myrdet sine døtre. Foto: Politiets efterlysningsfoto.

Han skulle samme dag have afleveret pigerne til deres mor i deres hjem på Tenerife, men det gjorde han ikke.

Politiet mistænker ham for at have slået begge piger ihjel på land og derpå have sejlet ud på havet og dumpet ligene.

Politiets teori er, at han har dræbt sine døtre for at hævne sig på pigernes mor, der havde fundet en ny partner og boede sammen med børnene.

Tomas Antonio Gimeno er eftersøgt af politiet.