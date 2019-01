Det sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var en telefonsamtale med et familiemedlem 31. oktober.

Sidste gang, der var livstegn var den kidnappede norske kvinde Anne-Elisabeth Hagen, var 31. oktober klokken 09.14.

Det oplyser norsk politi, skriver nyhedsbureauet NTB.

Ifølge politiets foreløbige oplysninger forsvandt kvinden mellem klokken 09.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Det sidste tegn på liv var en telefonsamtale med et familiemedlem.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem Lørenskog øst for Oslo.

Formodede gerningsmænd efterlod en skriftlig besked i huset. Beskeden indeholdt et krav om løsepenge for kvinden og trusler om at dræbe hende, såfremt politiet blev involveret i sagen.

Det har siden været meget begrænset med information fra gerningsmændene.

Den kidnappede kvinde er gift med milliardæren Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd.

/ritzau/