Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter fire års intenst arbejde kan FBI nu afslutte en kidnapningssag fra 2017.

En fireårig blev dengang kidnappet i indkøbscenter, men er nu fundet.

Det skriver The Independent.

Den dengang fire årige pige, Aranza Maria Ochoa Lopez, blev på en shoppingtur i Vancouver i USA kidnappet af sin mor.

Pigen boede i perioden omkring kidnapningen hos en plejefamilie, hvilket betød at pigens mor kun to gange om ugen kunne tilbringe tid med sin datter. Samværet var altid overværet af en ledsager, og det var shoppingturen også. Under et toiletbesøg på turen forsvandt mor og datter pludselig.

De fire efterfølgende år har FBI dog arbejdet på højtryk for at få den lille pige hjem igen.

Det skete altså forleden, da Aranza Lopez, der nu er otte år gammel, blev fundet i god behold i Mexico.

Moren selv blev anholdt i Mexico og tiltalt for at have kidnappet sin datter i 2019, men det tog altså yderligere tre år at lokalisere pigen.

I 2021 erklærede moren sig skyldig i at have kidnappet datteren.

Pigen er nu tilbage i USA og skal nu langsomt vende tilbage til et almindeligt liv.

»I mere end fire år har FBI og vores partnere arbejdet utrætteligt for at finde Aranza. Vores vigtigste opgave fremover bliver at støtte hende, da hun nu skal integreres i det amerikanske samfund,« siger Richard A Collodi, særlig efterforsker i FBI, i en pressemeddelelse.