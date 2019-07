Den 27-årige professionelle cykelrytter Nathalie Birli blev tirsdag kidnappet under en træningstur i Østrig.

Ifølge Kronen Zeitung cyklede den schweiziske kvinde langs landevejen i byen Graz, da en mandlig bilist kørte op på siden af hende.

Manden formåede derefter at overfalde og kidnappe den unge cykelrytter, som han tog med til et afsidesliggende hus, hvor han truede hende med en kniv.

»Pludselig kørte en rød bil op til mig. Jeg faldt og brækkede armen. En mand kom ud, slog mig i hovedet med en stok, tapede mig fast og hev mig ind i bilen,« siger hun til Kronen Zeiting og fortsætter:

»Jeg besvimede, og da jeg vågnede, var jeg nøgen og bundet fast til en stol.«

Nathalie Birli beskriver oplevelsen som 'grufuld', og hun fortæller endvidere, at hun sad skrækslagen i flere timer, før det til sidst lykkedes hende at overtale manden til at slippe hende fri og køre hende hjem.

Inden hun slap fri, måtte hun dog i gennem en række former for tortur af manden, der menes at være psykisk syg.

»Han var fuld af had. Han gav mig bind for øjnene og tvang mig til at drikke vin og snaps,« fortæller hun til avisen og fortsætter:

»Han havde en kniv i hånden, og pludselig holdt han mig for næsen og munden og ville kvæle mig. Han slap sit greb, men tvang mig bagefter ned i et badekar, hvorefter han sagde, at han ville drukne mig.«

Ifølge Dagbladet fandt påkørslen sted tirsdag eftermiddag omkring klokken 17.

Nathalie Birlis kæreste ringede til politiet kort efter, hun forsvandt, men det var først ved midnat, at den 27-årige cykelrytter kom hjem igen.

Hun blev herefter kørt til hospitalet, hvor hun i et Facebookopslag sendte et dybfølt tak til alle dem, som hjalp med at lede efter hende.

'Det var umuligt for jer at finde mig, da han tog mig med til et lille hus på en afsidesliggende vej - præcis som i en dårlig film. Jeg takker Gud for, at jeg klarede at komme fri på egen hånd,' skriver hun.

Det lykkedes Nathalie Birli at blive sluppet fri, fordi hun begyndte at snakke om mandens mange blomster i huset, hvorefter han åbnede op og fortalte hende, at han havde haft et hårdt liv.

»Jeg foreslog så, at vi kunne kalde det hele for en ulykke, hvis han slap mig fri,« fortæller Birli.

Ifølge Kronen Zeitung er den mistænkte mand kendt af politiet. De fandt frem til ham ved hjælp af GPS-data fra Nathalie Birlis cykel.



Den 33-årige gerningsmand blev anholdt klokken 3 samme nat. Han er endnu ikke blevet afhørt i sagen.