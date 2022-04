I begyndelsen af marts blev han kidnappet af russiske soldater.

Seks dage senere blev borgmesteren i Melitopol frigivet i bytte for ni ukrainske krigsfanger.

Nu fortæller Ivan Fedorov, hvad han oplevede i den lille uges tid, han var i de russiske soldaters varetægt.

Og det er både opsigtsvækkende og rystende oplysninger, den løsladte borgmester kunne afsløre i et interview med de franske tv-kanaler BVMTV og LCI torsdag aften.

Her fortalte han om sit møde med de russiske styrker.

Ifølge Eleanor Beardsley, som er korrespondent i Paris for National Public Radio, fortalte Fedorov, at de russiske soldater var uforberedte og uvidende om forholdene i Ukraine.

»De var blevet fortalt, at de var her for at tage nazister. Jeg svarede, at jeg har været her i 30 år, og jeg har aldrig mødt en nazist,« fortalte borgmesteren og fortsatte:

»Da sagde de, at de var i byen for at hjælpe de russisktalende indbyggere. Jeg svarede, at 95 procent af os taler russisk, og vi har det fint,« sagde han til BFMTV ifølge den franske journalist, som har skrevet om sagen på Twitter.

Incredible testimony on BFMTV from this mayor of Melitopol who was kidnapped for several days by the Russians. He says they had no idea what’s going on. They told him we’re here to get the Nazis - he said I’ve been in this town 30 years and I’ve never met one…. then they said pic.twitter.com/T8aL2DjZwH — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) March 31, 2022

Borgmesteren fortalte også, at russerne hævdede, at veteraner fra Anden Verdenskrig var blevet overfaldet på Nationaldagen.

»Jeg svarede, at der ikke er mange af dem igen, men at de bliver behandlet med respekt.«

Borgmesteren understregede i interviewet, at det han oplevede i sit fangenskab overbeviste ham om, at krigen bliver udkæmpet på baggrund af falsk propaganda.

De russiske styrker tog kontrollen over Melitopol i det sydøstlige Ukraine 1. marts.

11. marts kom det frem, at russerne havde bortført borgmesteren og indsat en ny russiskvenlig leder i stedet.

Videoovervågningen fra rådhuset viste, hvordan Fedorv blev hentet og ført væk af bevæbnede mænd.

Den norske avis Dagbladet har talt med professor Katarzyna Zysk fra det norske Institutt for forsvarsstudier, som giver udtryk for, at borgmesterens oplevelse stemmer meget godt overens med det generelle informationsniveau i Rusland.

»Store dele af befolkningen har ikke adgang til nuanceret information, og de hører kun om krigen fra de officielle kanaler. De leverer sikker propaganda, hvor Putin for meget støtte og bliver betragtet som en helt,« siger hun.

På tv-kanalen LCI gik Fedorov endnu videre i sin kritik:

»De aner ikke, hvad de gør. De har blod fra tusindvis af ukrainere på deres hænder. Det er folkemord.«