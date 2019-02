Den engelske journalist John Cantlie blev tilfangetaget af Islamisk Stat i Syrien i 2012 og har under sit fangenskab optrådt i flere propagandavideoer for terrorgruppen.

Selvom sidste livstegn er en propagandavideo fra december 2016, mener den engelske regering, at John Cantlie stadig er i live.

Det sagde forsvarsminister Ben Wallace på et pressemøde tirsdag, skriver CNN.

Den erfarne krigsfotograf John Cantlie blev kidnappet, mens han dækkede konflikten i Syrien sammen med den amerikanske journalist James Foley, der blev dræbt af Islamisk Stat i 2014.

Screenshot fra en propagandavideo af Islamisk Stat. Oktober 2014. AFP.

Alligevel er det regeringens opfattelse, at den engelske statsborger stadig er i live.

Hvad denne antagelse konkret bygger på blev ikke afsløret på pressemødet.

John Cantlie har efter sin kidnapning optrådt i flere videoer fra Islamisk Stat.

Her har han både indtaget rollen som fange i orange fangedragt, men han har senere også optrådt i rollen som udenrigskorrespondent, der rapporterer om livet i byerne, som terrorgruppen døbte deres kalifat.

Hans optræden i propagandavideoerne, hvor han taler positivt om Islamisk Stat, antages at være foregået under trusler og pres.

I den sidste kendte video fra 2016 befinder John Cantlie sig angiveligt ved frontlinjen i Mosul, hvor han siger:

»Vi er i centrum af Mosul en smule øst på, og bag mig ligner det scener fra en Steven Spielberg-film, bortset fra at det er ægte.«

John Cantlie har dækket virkeligheden fra flere af verdens brændepunkter i løbet af sin karriere.

Screenshot fra en IS-propagandavideo fra december 2016. AFP.

Før han tog til Syrien var han både i Irak, Afghanistan, Somalia og Libyen. Men det var i Syrien, hvor det gik galt. To gange.

John Cantlie blev nemlig først kidnappet i juli 2012 sammen med en fotojournalist fra Holland. De blev dog reddet af den Frie Syriske Hær efter en uge.

Trods den traumatiserende kidnapning vendte han i november 2012 igen tilbage til det krigsplagede Syrien.

Her blev han igen kidnappet af jihadister, da han sammen med James Foley forlod en internetcafe i den syriske by Binesh. De kørte sammen mod den tyrkiske grænse, da en gruppe bevæbnede jihadister kidnappede dem 40 kilometer fra grænsen.

Journalisten John Cantlie under fangeskab. Reuters.

Jihadisterne overgav de to mænd til IS, der to år senere for første gang vidste den magre, tilfangetagende fotograf i deres propagandavideoer.

John Cantlie har ifølge New York Times været flyttet mellem flere forskellige lokationer i løbet af de seks år og har siddet indespærret af IS som en ud af 23 vestlige gidsler.

John Cantlies familie har udsendt flere apeller for hans frigivelse.

England betaler ikke løsesum for kidnappede statsborgere.