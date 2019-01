Lige nu forsøger Tom og Anne-Elisabeth Falkevik Hagens allernærmeste venner at forstå, hvordan en situation, som man typisk kun ser på film, har ramt deres venner gennem 40 år.

Onsdag kom det frem, at 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har været forsvundet i hele 71 dage, og at hun formentlig er blevet kidnappet.

På en café i Lørenskog øst for Oslo har en gruppe af Tom og Anne-Elisabeth Falkevik Hagens venner valgt at mødes onsdag eftermiddag, så de kan tale om den skrækkelige hændelse, som har ramt deres vennepar.

Normalt plejer gruppen at mødes til hyggelig snak om deres fælles forkærlighed for skøjteløb, men i dag mangler Tom og Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, og vennerne er efterladt i chok.

En af dem er Tom Erik Nielsen, som har kendt Tom Hagen siden 1984. Han fortæller, at han forud for dagens pressemøde intet vidste om Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinden.

»Vi har ikke hørt noget om denne sag. Vi vidste ikke noget,« siger Tom Erik Nielsen til den norske avis VG.

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd og menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

På et pressemøde onsdag forklarede politiinspektøren Tommy Brøske, at der både var fremsat krav om løsepenge og alvorlige trusler i forbindelse med rigmandskonens forsvinden.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinden Den 68-årige pensionist Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra hende og Tom Hagens hus i Lørenskog øst for Oslo den 31. oktober og har nu været savnet i 71 dage.

Tom Hagen kom efter bortførelsen hjem til en seddel fra kidnapperne, hvor de krævede ni millioner euro i kryptovalutaen Monero for at frigive kvinden. Det svarer til over 67 millioner kroner.

Norsk politi efterforsker derfor sagen som en kidnapning. Af frygt for, hvad der ville ske med Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har politiet indtil nu efterforsket sagen i hemmelighed.

Ifølge politiet har der ikke været livstegn fra kvinden, siden hun forsvandt.

Under det tidligere pressemøde fortalte politiinspektør Tommy Brøske også, at man havde været i begrænset kontakt med den eller de personer, der havde fremsat kravet om løsepenge. Dog ikke mundtligt, men via en digital kommunikationsplatform. Kilde: VG

I vennekredsen kaldes Anne-Elisabeth Falkevik Hagen for ‘Lisbeth’, og på caféen beskriver de hende som en udadvendt og venlig kvinde:

»Hun er god på alle måder. Helt fantastisk, stille og behagelig. Hun skiller sig ikke ud blandt andre. Det gør han heller ikke,« siger Tom Erik Nielsen.

Ifølge det norske finansmedie Kapital indtager Tom Hagen plads 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Vennerne forklarer, at Tom Hagen også er et rigtig rart menneske, som gerne vil holde lav profil i medierne.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole Vis mere Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Berg-Rusten, Ole

I forbindelse med pressemødet onsdag blev det også oplyst, at familien til Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har frabedt sig at blive kontaktet af medierne.

Parrets venner ønsker heller ikke at sige noget om sagen, som de altså kun kender til gennem medierne.

I stedet forklarer de, at deres tanker går til familien. De udtrykker bekymring for, hvor Anne-Elisabeth mon befinder sig, og de taler om den situation, som Tom, deres børn og børnebørn lige nu står i.

Kidnapperne skulle angiveligt kræve en løsesum på 9 millioner euro i form af kryptovaluta, skriver VG. Det svarer til lidt over 67 millioner danske kroner.

Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix

Politiet har rådet familien til ikke at indfri kravet om løsepenge. Og det råd har familien valgt at lytte til, oplyser norsk politi.

Rundt om bordet på caféen i Lørenskog taler vennerne om, hvorvidt Tom Hagen har teknisk viden om kryptovaluta. I sidste ende ved de ikke, om han har handlet med kryptovaluta.

Afslutningsvis fortæller vennerne, at de er ligeglade med omstændighederne men bare håber, at der ikke sker ‘Lisbeth’ noget.

Tom Erik Nielsen siger, at de stoler på, at politiet gør deres arbejde, og håber nu bare på en lykkelig slutning.