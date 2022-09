Lyt til artiklen

Der er ingen vej udenom: Den sidste overlevende Khmer Rouge-leder skal blive i fængslet, til han dør.

Det har krigsretten, der bliver bakket op af FN, bestemt torsdag. Den opretholder dommen for folkedrab og livstidsdommen, der er blevet givet til den sidste overlevende leder.

Tribunalet tog stilling til en appel fra Khieu Samphan, leder for det kommunistiske regime, der på mindre end fire år i 1970erne fik udryddet en fjerdedel af befolkningen. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er den sidste afgørelse, som tribunalet vil afsige. Det har kostet 2,5 milliarder kroner og kun dømt fem Khmer Rouge-ledere. To af dem døde under deres sag.

Khieu Samphan (i midten) sidder og lytter til dommeren. Foto: AFP PHOTO / NHET SOK HENG/ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) Vis mere Khieu Samphan (i midten) sidder og lytter til dommeren. Foto: AFP PHOTO / NHET SOK HENG/ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

Retten fandt ikke noget formildende i Khieu Samphans argumenter om folkedrab, og derfor bliver hans argumenter afvist.

Højesteretten, med både cambodjanske og internationale dommere, blev oprettet for at retsforfølge de ledere, som udslettede omkring to millioner mennesker.

De sultede, blev tortureret, lavede tvangsarbejde eller blev dræbt under massehenrettelser under styret, der varede fra 1975 til 1979.

Den svækkede Khieu Samphan sad i kørestol og lyttede intensivt til dommen gennem høretelefoner.

Den tidligere Khmer Rouge-leder, 91-årige Khieu Samphan sidder og lytter til dommeren i Phnom Penh. Foto: AFP PHOTO / Mark PETERS / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) Vis mere Den tidligere Khmer Rouge-leder, 91-årige Khieu Samphan sidder og lytter til dommeren i Phnom Penh. Foto: AFP PHOTO / Mark PETERS / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

Hans argument om, at Khmer Rouge blot var en politisk bevægelse, der arbejdede for at forbedre livet for cambodjanerne, blev afvist af retten.

Der var omkring 500 mennesker til stede i retten for at høre dommen.

Blandt dem var overlevende Khmer Rouge-folk, buddhistmunke, diplomater og embedsmænd fra regeringen.