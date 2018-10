- Vi skal ikke lade penge svække vores samvittighed og dømmekraft, siger Hatice Cengiz - Khashoggis forlovede.

London. Jamal Khashoggis kæreste er skuffet over de internationale reaktioner på drabet på den saudiarabiske journalist på hans eget lands konsulat i Istanbul.

Hatice Cengiz, som slog alarm, da Khashoggi ikke kom ud igen fra konsulat i Istanbul den 2. oktober, kræver navnlig handling af præsident Donald Trump.

- Tilsidesæt hensyn til handelsinteresser og sørg for, at sandheden kommer frem, siger hun til Reuters under et besøg i London.

- Jeg er skuffet over de reaktioner, der er kommet fra mange af verdens ledere - frem for alt fra USA, understreger hun.

- Præsident Trump burde hjælpe med at afsløre sandheden og se til at retfærdigheden sker fyldest. Han bør ikke gøre det lettere at dække over mordet på min forlovede. Lad ikke penge svække vor samvittighed og vores dømmekraft.

Trump har kritiseret Saudi-Arabien for dets håndtering af sagen omkring Khashoggi, men han har også antydet, at han ikke vil risikere, at "en fantastisk ordre" på over 100 milliarder dollar i våbenaftaler går til Kina eller Rusland.

Hatice Cengiz siger, at Saudi-Arabien har ansvaret for drabet, fordi det skete på et af landets konsulater.

- Dette drab fandt sted på det saudiarabiske konsulat, så de saudiarabiske myndigheder ved sandsynligvis, hvordan det skete. De må forklare det, siger Cengiz.

Hatice Cengiz stod uden for konsulatet og ventede i 11 timer, men Khashoggi kom aldrig ud igen.

Journalisten, der flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017, boede i USA frem til sin forsvinden. Han skrev kritisk om undertrykkelse af demokrati i Saudi-Arabien og i andre lande i Mellemøsten.

Cengiz og Khashoggi mødtes i maj ved en konference i Istanbul. Deres beslutning om at blive gift førte til en jagt på dokumenter, som førte til Khashoggis død.

Den tyrkiske lovgivning indebar, at Khashoggi, som var skilt, skulle bevise, at han ikke havde en kone, og han gik på konsulatet for at få de nødvendige dokumenter.

Cengiz siger, at hun har fået de fleste oplysninger om, hvad der skete på konsulatet, gennem medierne.

/ritzau/Reuters