Jamal Khashoggis forlovede mener, at Saudi-Arabiens kronprins beordrede drab og kræver nu erstatning.

Den dræbte journalist Jamal Khashoggis forlovede har sagsøgt Saudi-Arabiens kronprins og andre embedsmænd for det brutale drab i Istanbul for to år siden.

Det fremgår af retsdokumenter, der blev indgivet ved en amerikansk domstol tirsdag.

Hatice Cengiz, der er tyrkisk statsborger, kræver erstatning fra kronprins Mohammed bin Salman og 28 andre efter drabet på den USA-baserede journalist 2. oktober 2018.

Bag søgsmålet står også menneskerettighedsgruppen Democracy for the Arab World Now (Dawn), som Jamal Khashoggi grundlagde før sin død.

Hatice Cengiz kræver erstatning for personskade og økonomiske tab som følge af Khashoggis død. Imens hævder Dawn, at gruppens aktiviteter og mål er blevet hæmmet som følge af tabet af gruppens grundlægger og centrale figur.

- Den hensynsløse tortur og drabet på hr. Khashoggi chokerede folks samvittighed på tværs af verden, står der i søgsmålet.

- Formålet med drabet var klart: at standse hr. Khashoggis kamp i USA for en demokratisk reform i den arabiske verden.

Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet. Hans lig blev opløst og bortskaffet af et hold saudiarabere, der angiveligt blev ledet af kronprinsens højre hånd.

Efter et globalt ramaskrig og pres fra USA og Tyrkiet blev 13 saudiarabere stillet for en domstol i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, og idømt lange fængselsstraffe.

/ritzau/AFP