Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul i oktober.

Mandag faldt dommen over fem gerningsmænd, der skal henrettes. Men Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, er langtfra tilfreds.

»Beslutningen er for ulovlig til at være være acceptabel. Den er uacceptabel,« siger Cengiz til nyhedsbureauet Associated Press ifølge New York Post.

Hvad det helt præcis betyder, uddyber hun ikke, men mon ikke det har noget at gøre med, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, som i internationale kredse mistænkes for at være den egentlige bagmand, end ikke har været anklaget i sagen.

Det skyldes blandt andet en rapport udarbejdet af CIA, der konstaterede, at kronprinsen havde givet ordren om at slå Khashoggi ihjel.

Bin Salmans tidligere nærmeste rådgiver Saud al-Qahtani har indgået i efterforskningen. Men der blev ikke rejst sigtelse mod ham.

Tre andre personer blev sammenlagt idømt 24 års fængsel i retten.

»Domstolen afsagde dødsdomme mod fem mænd, som direkte tog del i drabet,« sagde anklagemyndigheden ifølge AFP.

Årsagen til drabet skulle angiveligt være, at Khashoggi har skrevet kritisk om den saudiarabiske kronprins.

En af Jamal Khashoggis sønner, Salah, accepterer dommen.

'I det blev retfærdigheden udført for Jamal Khashoggis børn. Vi sætter vores tillid til det saudiske retssystem på alle niveauer, da det dømte i vores favør, og vi opnåede dermed retfærdighed,' siger han via Twitter.

Der var sammenlagt 11 personer tiltalt for drabet på journalisten.