Domme efter anke i Khashoggi-sag er en hån mod retfærdigheden, mener Khashoggis forlovede.

Det er en "farce", at en saudiarabisk domstol mandag har omstødt fem dødsstraffe i sagen om drabet på journalist Jamal Khashoggi.

Det siger Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, i en erklæring.

- Dommen afsagt i Saudi-Arabien i dag er en hån mod retfærdighed. De saudiarabiske myndigheder lukker sagen, uden at verden kender til sandheden om, hvem der er ansvarlig for mordet på Jamal.

- Det internationale samfund vil ikke acceptere denne farce. Jeg er mere stålsat på at kæmpe for retfærdighed for Jamal end nogensinde før, skriver hun i erklæringen, som hun har lagt op på det sociale medie Twitter.

Fem personer, som var idømt dødsstraf i sagen fra 2018, har mandag fået nedsat deres straffe til 20 års fængsel i en ankesag.

I alt er otte personer blevet idømt fængsel i sagen. Ud over 20 års fængsel til fem personer har en person fået syv års fængsel, og to personer har fået ti års fængsel for deres medvirken til forbrydelsen.

Ingen af de dømte blev navngivet. Ligesom det ikke fremgår, hvad de otte personers roller konkret har været i drabssagen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er dommen blevet nedsat, fordi Khashoggis sønner i maj "tilgav" de dømte.

/ritzau/