Den franske præsident havde mandag inviteret den danske imam Sherin Khankan til et møde i Frankrig.

København. Den franske præsident, Emmanuel Macron, holdt mandag et møde med den kvindelige danske imam Sherin Khankan.

Præsidenten var interesseret i perspektiver på, hvordan religion kan sameksistere i vestlige demokratier, og han tog godt imod hendes pointer.

Det fortæller Sherin Khankan.

- En af mine pointer var, at den voksende radikalisering blandt andet skyldes, at vi har mennesker i samfundet, der ikke føler, de er en del af fællesskabet.

- Når folk ikke føler, de er en del af fællesskabet, kan de blive farlige, fordi de ikke har noget at miste. Så det er rigtig vigtigt, at man som leder finder en måde, hvorpå man kan inkludere sine minoriteter, siger hun.

Hun havde ligeledes et forslag med til præsidenten, som han viste interesse for:

- Jeg kom blandt andet med et bud på at holde en international konference, hvor man inviterer kvindelige imamer fra hele verden og progressive stemmer til en storkonference om, hvordan man løser nogle af de her problematikker, siger Sherin Khankan.

Hun forklarer, at den franske præsident har en mere fleksibel tilgang til verdslighed og religiøsitet end tidligere præsidenter.

- Det var ret dejligt at opleve en præsident, der har en mere fleksibel tilgang til verdslighed, og som er interesseret i at invitere religiøse ledere til at få nogle nye perspektiver på, hvilken rolle religionen kan have i de vestlige demokratier, siger Sherin Khankan.

Hun var inviteret til mødet i Élyséepalæet sammen med den kvindelige franske rabbiner Delphine Horvilleur.

Sherin Khankan er Skandinaviens første kvindelige imam. Hun er stifter og leder af Exitcirklen, der hjælper ofre for social kontrol.

/ritzau/