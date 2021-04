Han kan prale med at være den yngste milliardær i verden.

Men selvom den tyske teenager Kevin David Lehmann hører til blandt de absolut rigeste, ved man ikke ret meget om ham.

Det skriver Forbes, der denne uge har offentliggjort sin eksklusive liste over de rigeste milliardærer i verden.

På den liste finder man i alt ti personer under 30 år – og den yngste af dem er altså Kevin David Lehmann, der blot er 18 år.

Da han blot var 14 år overførte hans far – Guenther Lehmann – halvdelen af sine aktier i den tyske apotekerkæde 'drogerie markt', der er den førende i landet, til sønnen.

Allerede som ung teenager blev Kevin David Lehmann dermed umådeligt rig, men indtil hans 18-års fødselsdag i september sidste år blev formuen forvaltet af et formynderskab.

I dag anslår Forbes, at hans formue har en værdi af 3,3 milliarder dollar – svarede til lidt mere end 20 milliarder danske kroner.

Selvom den tyske familie hører til blandt de rigeste, er det ikke meget, man ved om dem, da de fører en meget anonym tilværelse.

Det var tilbage i 1974, at Guenther Lehmann – der dengang stod bag supermarkedskæden Pfannkuch, som siden blev solgt til kæden Spar – valgte at investere i apotekerkæden, som i dag har mere end 3.300 butikker.

Hverken faderen eller sønnen er dog ifølge Forbes direkte involveret i arbejdet med apotekerkæden, udover at have investeret i den.

Fra Kevin David Lehmann på listen over de yngste milliardærer er der et vist spring ned til nummer to, som er 24-årige Wang Zelong fra Kina, der anslås at være god for 1,5 milliarder dollar (9,3 milliarder danske kroner) efter at have arvet en andel af firmaet CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co.

Nummer tre og fire på listen over de yngste er de norske søstre Alexandra og Katharina Andresen, der er henholdsvis 24 og 25 år. De er begge 1,4 milliarder dollar (8,75 milliarder kroner) værd, efter de arvede 42 procent af det norske investeringsfirma Ferd. Deres far, Johan, styrer endnu forretningen.

Som nummer fem på listen finder man den 26-årige amerikaner Austin Russell, der samtidig er den yngste selvgjorte milliardær, da han selv har skabt sin egen formue på 2,4 milliarder dollar (knap 15 milliarder danske kroner) gennem sit firma Luminar Technologies, der skaber sensorer og andre teknologiske løsninger til køretøjer såsom selvkørende biler.

Tidligere har den amerikanske realitystjerne og makeupdronning Kylie Jenner også været at finde på listen over de yngste milliardærer i verden, men hun er ifølge Forbes ikke at finde på listen i år, da hendes formue nu anlåes til at være mindre end én milliard dollar, som er kravet for at komme på listen.