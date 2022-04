Det plejer ofte at være en rar oplevelse, når kollegaerne beslutter sig for at markere en fødselsdag. Men det er det bestemt ikke, hvis man hedder Kevin Berling, kommer fra Kentucky og lider af angst.

Han havde op til sin fødselsdag bedt sin arbejdsplads om ikke at fejre ham, når han om kort tid fyldte år. Det ville give ham et panikanfald, skriver NBCnews.

Men de lyttede ikke, og da han den 7. august tilbage i 2019 fyldte år, blev han overrasket med en stor frokostfejring. Han fik – som forudsagt – et panikanfald og blev samtidig både vred og ked af det. Få dage efter blev han fyret.

Kevin Berling lagde sag an, og 31. marts i 2022 fik han medhold. Han blev tildelt 450.000 dollar – det svarer til 3,1 millioner danske kroner – for det retten kaldte en 'uønsket handling fra arbejdspladsen'.

I søgsmålet beskrev Kevin Berling arbejdspladsens handlinger som handicapdiskrimination, fordi han har angst, og det ikke blev respekteret.

Mellem linjerne var årsagen til fyringen ifølge ham selv, at han havde reageret med panikanfald både under fødselsdagen og en efterfølgende samtale med en leder på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen selv, laboratorievirksomheden Gravity Diagnostics, siger efter sagen, at man ikke fortryder sit valg.

Kevin Berling havde ifølge dem overtrådt deres 'vold på arbejdspladsen politik'.