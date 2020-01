En mand fra den amerikanske stat Michigan blev lemlæstet og dræbt af en mand, som han mødte på datingappen Grindr.

Han blev fundet dræbt, hængende med hovedet nedad og uden sine testikler, som hans morder havde fortæret.

Hans navn var Kevin Bacon, og nej, der er ikke tale om skuespilleren med samme navn. Han blev 25 år gammel og var frisør.

Han mødte sin morder, den 50-årige Mark Latunski, juleaften sidste år, efter de havde talt sammen på appen. Det skriver Michigan Live.

Kevin Bacons familie har offentliggjort dette billede til brug i medierne. Foto: Privat Vis mere Kevin Bacons familie har offentliggjort dette billede til brug i medierne. Foto: Privat

Bacons familie blev bekymret, da han ikke kom til frokost juledag, og de alarmerede politiet.

Efterforskere fandt hans bil på en parkeringsplads og fandt derefter ud af, at han sidst var blevet set i Latunskis hus.

Inde i huset fandt ordensmagten Bacons krop hængende fra loftet, med reb bundet omkring hans ankler. Det beretter en lokal NBC-kanal.

Latunski fortalte betjentene, at han havde dræbt Bacon ved at stikke han i ryggen og derefter skære ham i halsen.

Vis dette opslag på Instagram For obvious reasons I’m thinking this morning about the friends and Family of this young person Kevin Bacon. His life was taken from him much too soon. His love was hair dressing. I bet he would have done a great job on this mess on my head. RIP KB Et opslag delt af Kevin Bacon (@kevinbacon) den 30. Dec, 2019 kl. 7.37 PST

Han fortalte også politiet, at han havde skåret Bacons testikler af og spist dem under mordet. Det skriver WILX.

»Den del af historien er særdeles foruroligende,« siger Derek Park, som er en af naboerne.

»Han er en smule skør. Han vidste jo godt, hvad der var sket, og sagde 'kom bare ind og se jer omkring'. Der er jo intet galt,« siger Park.

Mark Latunski blev sigtet for mord og for at lemlæste et menneskes krop.

Skuespilleren Kevin Bacon har delt sine kondolencer til mandens familie på Instagram.

»Af naturlige årsager tænker jeg denne morgen på familien og vennerne til denne unge person, Kevin Bacon,« skrev skuespilleren.

»Hans liv blev taget alt for tidligt. Han elskede at ordne hår. Jeg er sikker på, at han kunne have lavet et fint job med det, jeg har på hovedet. Hvil i fred, KB.«