Og det var otte milliarder kroner.

Så mange penge har den amerikanske superinvestor ved navn Warren Buffet tabt på noget så almindeligt, at det højst sandsynligt står i din køleskabslåge derhjemme.

Nemlig ketchup. Det skriver Berlingske.

Ketchup-mærket, der er skyld i det store tab hos superinvestoren, er Kraft Heinz.

Mediet skriver, at Warren Buffets selskab Berkshire Hathaway tabte 1,1 milliarder dollar svarende til 7,6 milliarder danske kroner på en uge, hvor ketchupfirmaet gik voldsomt tilbage.

Det skyldes, at Kraft Heinz præsenterede et utilfredsstillende regnskab. Faktisk står det så skidt til for Kraft Heinz, at deres værdi er faldet med 40 procent siden nytår.

Buffet, der ejer 27 procent af Kraft Heinz, rammer ellers sædvanligvis plet med sine investeringer, hvilket har gjort ham til verdens fjerde rigeste mand.

»Det sker sjældent, at Warren Buffetts investeringer slår meget fejl. Det er dog tilfældet med Kraft Heinz,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.