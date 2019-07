Kenya har for første gang anholdt en siddende minister i en korruptionssag.

Kenyas finansminister, Henry Rotich, er mandag sammen med flere andre personer blevet anholdt og sigtet for korruption.

Sagen knytter sig til to store dæmninger, som aldrig er blevet opført og som har påført statskassen et tab på mange millioner.

Blandt de øvrige anholdte er tre ansatte fra det italienske firma CMC Di Ravenna, der vandt licitationen om de to dæmninger i en udbudsrunde.

Henry Rotich blev anholdt på ordre fra Noordin Haji, der er ledende statsanklager i det østafrikanske land.

- Loven blev omgået for at sikre, at CMC Di Ravenna fik kontrakten, siger Haji.

Det er ifølge det tyske nyhedsbureau dpa første gang, at en siddende minister i Kenya bliver anholdt på en mistanke om at have modtaget bestikkelse.

Tidligere i år benægtede Rotich i en erklæring, at finansministeriet var involveret i ulovligheder.

Indtil videre er otte ud af 28 mistænkte personer i politiets varetægt.

Tirsdag skal de stilles for en dommer. Tiltalerne ventes at omfatte misbrug af et offentligt embede, sammensværgelse med henblik på bedrageri og tjenesteforseelser for at opnå økonomisk gevinst.

Anholdelserne sker på et tidspunkt, hvor Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta, er under stigende pres fra offentligheden for at slå ned på statsansatte, som mistænkes for korruption.

Blandt de øvrige mistænkte i den aktuelle sag er flere personer med ledende stillinger i det offentlige.

Deriblandt en håndfuld personer fra den komité, som tildelte det italienske firma opgaven med at bygge de to dæmninger, skriver den kenyanske avis The Star.

/ritzau/