Den afrikanske stat Kenya vil gøre sit til, at den udryddelsestruede bjergbongoantilope får en chance.

Der lever kun omkring 100 vilde bjergbongoer i Kenya i dag, men det antal skal gerne øges.

De få vilde eksemplarer af arten bliver fodret i et reservat, og nu gøres der en ekstra indsats for at få antallet til at stige. Det skriver AP.

Der er lavet et reservat på tre kvadratkilometer til bjergbongoerne i 2020, og det består af oprindelig urskov. Det er nemlig der, de meget sky bjergbongoer kan lide at opholde sig.

To af de fem bjergbongoer løber, efter at de er blevet sat fri. Foto: BAZ RATNER Vis mere To af de fem bjergbongoer løber, efter at de er blevet sat fri. Foto: BAZ RATNER

Den kobberrøde antilope har spiralformede horn på op til en meters længde og hvide striber ned langs kroppen. Det er den største antilope, og den findes kun på dens naturlige levesteder i Kenya.

»Siden 1950erne er det gået ned ad bakke for bjergbongoantiloperne,« siger Robert Aruho, der er lede af Mount Kenya Wildlife Conservance.

'Det skyldes først og fremmest krybskytteri. Det er meget store dyr, så krybskytten får meget for kødet og også skindet,' det skriver euronews.com

Tilbage i 2004 blev 18 bjergbongoer bragt tilbage til Kenya fra forskellige zoologiske haver. Det er meningen, at de skal gøres vilde igen.

Denne bjergbongo er særdeles truet på sin eksistens. Foto: BAZ RATNER Vis mere Denne bjergbongo er særdeles truet på sin eksistens. Foto: BAZ RATNER

Det var nødvendigt at træne bjergbongoantiloperne, for de havde levet hele livet som fanger.

Den 9. marts 2022 blev yderligere fem sat fri i Mawingu Mountain Bongo Sanctuary. Dér vil man holde øje med dem, og de kan løbe frit rundt i naturen.

»Der skal de trænes for at blive reintroduceret til deres naturlige levested,« siger Isaac Lekolool, der er veterinær i vildtforvaltningen i Kenya.

»Dette er det første skridt i planen om at få bjergbongoerne tilbage. Disse dyr har været i semifangenskab, siden de kom til stedet, og nu skal vi introducere dem til deres nye omgivelser,« siger han.

Her ses en bjergbongo-antilope i reservatet nær Nanyuki i Kenya. Foto: BAZ RATNER Vis mere Her ses en bjergbongo-antilope i reservatet nær Nanyuki i Kenya. Foto: BAZ RATNER

Det forventes, at bjergbongoerne lærer at overleve alene i deres nye omgivelser.

De begynder med at have 40 hektarer at opholde sig på, dernæst bliver deres 'hjem' udvidet til 160 hektarer, for til sidst at nå op på hele reservatets tre kvadratkilometer.

Reservatet havde, før de fem nye kom til, 63 bjergbongoantiloper.

Men det er både svært og dyrt at få de nytilkomne gjort vilde igen.

Disse to bjergbongoer er netop blevet sat fri. Foto: BAZ RATNER Vis mere Disse to bjergbongoer er netop blevet sat fri. Foto: BAZ RATNER

Skoven i Kenyas højland er også på hastig tilbagegang, og dermed forsvinder antilopernes levesteder.

I Danmark har Karsten Rees dyrepark nord for Ebeltoft bjergbongoerne som dyr. Bjergbongoen er Ree Park Safaris absolut mest truede dyr.