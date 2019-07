Det vakte forfærdelse i London, da en mand mandag styrtede i døden fra et Kenya Airways-fly efter at have gemt sig ved landingsstellet.

Sandsynligvis skete faldet, da hjulene blev sænket lige før landingen i Londons Heathrow-lufthavn.

Den faldende mand var blot én meter fra at ramme en mand i 20'erne, der lå i sin have i Clapham i det sydvestlige London og solede sig.

Da flyet, der kom fra Nairobi, blev undersøgt efter landingen, blev der fundet en taske, mad og vand i hulrummet i flyet, hvor landingsstellet er under flyvningen.

Den blinde passager landede i denne have i Clapham i det sydvestlige London. Foto: South West News Service/Ritzau Scanpix

Manden er endnu ikke identificeret, men den kenyanske luftfartsmyndighed mener nu at være på sporet af, hvad der kan være sket.

Ifølge Gilbert Kibe, der er direktør for Kenyas luftfartsmyndighed kan den omkomne have været ansat i lufthavnen i Nairobi.

»Det mest sandsynlige er, at vedkommende havde adgang til standpladsen, eftersom sikkerheden er streng i lufthavnen. Det er usandsynligt, at en udenforstående ville have været i stand til at få adgang til området, hvor flyene står parkeret og klatret ind,« siger han til BBC.

»Jeg mistænker derfor, at det drejer sig om en person, der havde adgang til standpladsen.«

Mandens fingeraftryk er nu overlevet fra britisk politi til Nairobi, hvor der vil blive foretaget analyser.

Gilbert Kibe afviser, at sikkerheden i lufthavnen i Nairobi fejler noget.

»Det er et problem, der eksisterer over hele verden. Det kan ikke isoleres til én lufthavn,« siger han.

Ifølge eksperter dør omkring tre ud af fire blinde passagerer undervejs.

Farerne er ekstrem kulde og et lavt iltindhold i de høje luftlag, skriver nyhedsbureauet AP.

Og det er ikke første gang, en blind passager omkommer.

Blandt andet døde en mand fra Mozambique i 2012, da han faldt af et fly fra Angola, der var ved at lande i Heathrow. Også i 2015 gik det galt for en mand på BA-fly fra Johannesburg. Han landede på taget af et hus, mens en anden person, der gemte sig i landingsstellet, måtte på sygehuset med alvorlige skader efter landingen i Heathrow.

I 2015 overlevede en indonesisk mand til gengæld en tur på fire timer i ti kilometers højde, da han sad på landingsstellet på en indenrigsflyvning fra Sumatra til Jakarta.