Robert F. Kennedy Junior er overbevist om, at manden, der blev dømt for at skyde hans far i 1968, ikke er den rigtige morder. Det skriver New York Post.

Den 64-årige søn fremlagde sin overbevisning i et Washington Post interview, efter at han selv har gennemgået obduktion og politirapporter, har talt med vidner og tilbragt tre timer i selskab med den dømte i et fængsel, hvor han afsoner sin dødsdom.

Ovenfor ses traileren for Netflixs nye dokumentarfilm 'Bobby Kennedy for President'

Robert Francis ’Bobby’ Kennedy var amerikansk senator, far til Robert F. Kennedy Junior og bror til den myrdede John F. Kennedy. Robert Francis ’Bobby’ Kennedy blev myrdet d. 5. juni 1968 i Los Angeles, Californien, under præsidentvalgkampagnen samme år. Det var den dengang 24-årige palæstinensiske indvandrer Sirhan Sirhan, der blev dømt for mordet, og som han altså nu afsoner en livstidsdom for.

»Jeg var nødt til at se Sirhan. Jeg er oprevet over, at man måske har dømt den forkerte person. Jeg tror, at min far ville have haft det på samme måde, hvis han vidste, at nogen var sat i fængsel for en forbrydelse, de ikke har begået,« siger Robert F. Kennedy Junior, der derfor nu kræver, at sagen bliver genåbnet.

Robert F. Kennedy Jr. - søn til Bobby Kennedy, der i 1968 blev skudt. Foto: DON EMMERT Robert F. Kennedy Jr. - søn til Bobby Kennedy, der i 1968 blev skudt. Foto: DON EMMERT

Robert F. Kennedy er overbevist om, at der var en gerningsmand til stede, og at Sirhan ikke kan have skudt faderen. Det skyldes bl.a. placeringen af Kennedys sår, der indikerer, at overfaldsmanden kan have stået bagved ’Bobby’ Kennedy frem for foran, som vidneberetninger ellers beretter.

Den nu 64-årige søn var 14 år dengang, episoden fandt sted. Sirhan Sirhan indrømmede i 1969 at have skudt den måske kommende præsident, men sagde samtidig, at han ikke kunne huske noget.

Sirhan Sirhan har femten gange søgt om prøveløsladelse for mordet, han er dømt for at have begået, i 1968. Foto: HANDOUT Sirhan Sirhan har femten gange søgt om prøveløsladelse for mordet, han er dømt for at have begået, i 1968. Foto: HANDOUT

Bobby Kennedy blev ramt i hovedet af fire skud og døde 26 timer senere på hospitalet.

I forbindelse med endnu en prøveløsladelsessag har en dommer for nylig sagt, at det ikke har betydning for Sirhan Sirhan, om han skød den dødbringende kugle eller ej. Han ville stadig blive dømt for at have været medvirket til mordet.