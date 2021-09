Delstaten Californien har lagt op til, at 77-årige Sirhan Sirhan skal kunne prøveløslades, efter han i årtier har siddet fængslet for drabet på Robert F. Kennedy.

Men står det til enken efter den tidligere amerikanske præsidentkandidat, Ethel Kennedy, så bør det ikke ske.

Det skriver The Independent.

»Vores familie og vores land led et usigeligt tab på grund af en mands umenneskelighed. Vi tror på den mildhed, der skånede hans liv,« udtaler Ethel Kennedy om Sirhan Sirhan, der skød og dræbte Robbert F. Kennedy i 1968, inden det tilføjes:

»Men for at tæmme hans voldshandling skal han ikke have muligheden for at terrorisere igen. Han skal ikke prøveløslades.«

Udtalelsen kommer efter, at parrets børn har udtrykt splittelse om, hvorvidt deres fars morder burde prøveløsladelse eller ej. To af parrets børn mener, at han bør prøveløslades, mens de resterende seks er imod en eventuel prøveløsladelse.

Parret havde yderligere tre børn, som i dag er døde.

Men trods modstanden fra flere af børnene er det ikke utænkeligt, at en prøveløsladelse kan komme på tale.

I august stemte et prøveløsladelsesnævn i den amerikanske delstat Californien nemlig for en prøveløsladelse af den palæstinensiske drabsmand. Efter 15 forgæves forsøg.

Ifølge nyhedsbureauet AP skete det på grund af, at Sirhan Sirhan ser ud til at »være vokset« og »fremstår som en anden mand« i forhold til seneste høring i 2016.

Det var natten mellem 5. og 6. juni 1968, at Sirhan Sirhan på Ambassador Hotel i Los Angeles trak sin pistol og skød Kennedy, der udover at være præsidentkandidat dengang var senator i delstaten New York.

Drabsmanden blev kort efter overmandet af omkringstående folk og blev året efter dømt til døden af en amerikansk domstol. Tre år senere blev straffen dog ændret til fængsel på livstid.

Han har dermed siddet fængslet siden 1969.

Robert F. Kennedy var lillebror til den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy, der også blev likvideret – knap fem år forinden.