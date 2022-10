Lyt til artiklen

Det skete i al smug.

Kun én person vidste, han var taget derover. Og i Ukraine vidste kun én person hans rigtige navn.

Sådan beskriver han det i hvert fald selv i et opslag på Instagram, der har fået enorm opmærksomhed.

For han er ikke hvem-som-helst. Nogle ville måske endda gå så vidt at kalde ham en amerikansk royal, hvis sådan noget fandtes.

Navnet er Conor Kennedy. Han er barnebarn af den afdøde tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy, der var bror til den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy.

På det sociale medie har Conor Kennedy besluttet sig for at fortælle om, at han tog til Ukraine for at kæmpe.

Han kunne ganske ikke lade være, beskriver han.

»Som mange andre var jeg dybt berørt over det, der skete i Ukraine over det sidste år. Jeg ønskede at hjælpe. Da jeg hørte om Ukraines enhed for udlændinge, vidste jeg, at jeg skulle afsted. Og jeg tog til ambassaden for at lade mig hverve den næste dag,« skriver Conor Kennedy.

Han beretter videre, at han kun fortalte én person hjemme i USA, at han tog afsted. Og i Ukraine fortalte han kun én person sit rigtige navn. Det havde han en årsag til.

»Jeg ønskede ikke, at min familie og venner skulle bekymre sig. Og jeg ønskede ikke at blive behandlet anderledes derovre,« skriver Conor Kennedy.

Han erkender, at han på forhånd ikke havde nogen militærerfaring. Og han var ikke god til at skyde.

»Men jeg kan bære tunge ting, og jeg lærte hurtigt,« skriver medlemmet af Kennedy-klanen.

Conor Kennedy (@jconorkennedy)

Han beskriver, at han efter et stykke tid blev sendt til fronten i det nordøstlige Ukraine. Han skriver dog også, at hans tid i landet ikke var lang.

»Jeg kunne godt lide at være en soldat. Mere end jeg forventede. Det er uhyggeligt. Men livet er simpelt, og belønningen ved at finde sit mod og gøre noget godt er stor,« skriver han.

I det længere opslag på Instagram slår Conor Kennedy også fast, at han mener, der er tale om en kamp for selve demokrati.

Og han opfordrer andre, der kunne have lyst, til at melde sig til den Ukrainske hær. Samtidig kalder han sine medsoldater i den udenlandske enhed for 'frihedskæmpere'.

Og så slår Conor Kennedy, der igen er hjemme efter sin tur i Ukraine, fast, at »jeg var villig til at dø derovre«.