Saoirse Kennedy Hill, der er barnebarn til Robert F. Kennedy, er blevet fundet død på familiens grund i Massachusetts, USA.

Robert F. Kennedy var lillebror til den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy. 22-årige Saoirse Kennedy Hill var den afdøde senators femte ud 11 børnebørn.

Ifølge New York Times mistænker politiet, at dødsfaldet skyldes en overdosis af stoffer.

»Vores hjerter er knuste over tabet af vores elsker Saoirse,« siger familien i en offentlig udtalelse:

»Hendes liv var fuldt med håb, løfter og kærlighed. Hun holdt inderligt af sine venner og sin familie - især sin mor Courtney, sin far Paul, sin stedmor Stephanie og sin bedstemor Ethel,« lyder det endvidere.

Den 22-årige kvinde studerede kommunikation på Boston College i delstaten Massachusetts.

Ifølge Fox News modtog politiet alarmopkaldet torsdag eftermiddag klokken 14.30 lokal tid.

Saoirse Kennedy Hill blev derefter hastet til hospitalet med en ambulance i en ukendt tilstand.

Politet rykkede torsdag ud til Kennedy-hjemmet i Hyannis Port, hvor Saoirse Kennedy Hill, barnebarn til Robert F. Kennedy, blev fundet livløs.

Det vides derfor ikke, om hun døde i hjemmet eller på hospitalet, men det forlyder, at hun havde hjertestop, da familien fandt hende.

Saoirse Kennedy Hill har tidligere været åben omkring, at hun led af depression.

Ifølge News.com.au skrev hun i 2016 om emnet i skoleavisen på Deerfield Academy.

'Min depression begyndte i mellemskolen og vil følge mig for evigt,' skrev hun blandt andet.

Tidligere præsident John F. Kennedy (højre) med sine to brødre, Robert F. Kennedy (venstre) og Edward Kennedy, i Det Hvide Hus i 1963.

'Selvom jeg for det meste var et glad barn, havde jeg dybe følelser af tristhed, der føltes som en byrde,' lød det endvidere, før hun afslørede, at hun tidligere havde forsøgt at tage sit eget liv.

Saoirse Kennedy Hills død er blot den seneste i en lang række tragedier i Kennedy-familien.

Hendes bedstefar Robert F. Kennedy blev snigmyrdet i 1968 - blot fem år efter, at hans bror Robert F. Kennedy blev skudt og dræbt på åben gade.

Derudover har to andre Kennedy-børn - henholdsvis Joe Jr. og Kathleen - mistet livet i flyulykker i 1940'erne.

John F. Kennedys søn, John F. Kennedy Jr, og hans hustru Carolyn Kennedy samt svigerinde Lauren Bessette døde i 1999, da deres flyet styrtede ned i havet.

Ted Kennedy, bror til John F. Kennedy og Robert F. Kennedy, formåede at overleve et flystyrt i 1964, men døde i 2009 af kræft i hjernen.

Derudver døde Saoirse Kennedy Hills to onkler, David og Michael Kennedy, i 1984 og 1997.

David døde af en overdosis, mens Michael døde i en skiulykke.