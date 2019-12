Det startede med en dårlig anmeldelse. Så fulgte en kommentar under et tv-show.

Nu er to kendte kokke endt i krig på ord. Især ejeren af den kritiserede restaurant er på krigsstien.

»Nigella er fuld af lort,« siger den kendte tv-kok og ejer af flere gourmetrestauranter Jason Atherton til The Times om tv-kokken Nigella Lawson.

Og det er blot et af hans hårde angreb på kokkekollegaen.

Baggrunden er en enkelt kommentar, Nigella Lawson kom med under et tv-show, hvor hun var gæst.

»Fremragende som altid,« sagde Lawson om Athertons gourmetrestaurant 'The Betterment' - men med en sarkastisk undertone.

Ordene faldt nemlig som en kommentar til en anmeldelse i The Times, hvor 'The Betterment', som ligger i den fashionable London-bydel Mayfair, blev sablet ned.

Anmelderen kaldte blandt andet restauranten 'intetsigende', 'ekstremt dyr, men uden at skabe glæde' og 'uden en reel identitet'.

Selve anmeldelsen tog Jason Atherton ikke ilde op, men det forholder sig helt anderledes med Nigella Lawsons bemærkning.

Mildest talt.

»Du er en elendig skoletøs. Du siger det jo kun for at virke smart og forblive relevant,« siger Jason Athertons om Nigella Lawson.

Jason Atherton, som du kan se herunder, havde flere verbale lussinger i ærmet til sin 'kollega'.

> Vis dette opslag på Instagram Excited to be cooking in @marinasocialdubai for the next 3 nights! Tonight is a 5 course tasting meal, tomorrow steak night and our incredible brunch relaunches on Friday. Head to @marinasocialdubai page for more info and I’ll look forward to meeting everyone there #marinasocial #dubai #thesocialcompany Et opslag delt af Jason Atherton (@_jasonatherton) den 25. Sep, 2019 kl. 5.30 PDT

Han anklager hende blandt andet for at tage ord i sin mund, som man ellers kun kan læse på internettet. Hvad han præcis hentyder til fremgår ikke, men det er velkendt, at tonen i debatter på de sociale medier til tider er meget hård.

48-årige Jason Atherton ejer 18 restauranter og barer fordelt over syv lande. Fire af dem har stjerner i den eksklusive og for restauranter meget eftertragtede Michelin-guide.

Han er også kendt fra tv-programmet 'The Chefs' Brigade' på BBC Two, hvor han på seks uger skal forvandle unge kokketalenter til stjernekokke.

Nigella Lawson er forfatter til populære kogebøger og har gennem årene haft flere madprogrammer på tv.