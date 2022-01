YouTube-stjernen Logan Paul fik sig noget af en overraskelse, da han åbnede den kasse, som han troede, indeholdt nogle af de mest eftertragtede Pokémon-kort.

For det viste sig nemlig langt fra at være tilfældet.

Kassen har han betalt 23 millioner kroner for og skulle angiveligt have indeholdt adskillige sjældne udgaver.

Men i stedet var der altså tale om falske og ubrugelige kort. Det afslører han selv i en video på YouTube, skriver TMZ.

Siden Logan Paul købte kassen i slutningen af 2021 har flere Pokémon-eksperter indikeret, at det også lød for godt til at være sandt.

Men kassen var tapet til med officiel tape fra et anerkendt firma, der autentificerer samlekort. Derfor gik mange også ud fra, at kortene var ægte.

»Det er trist for Pokémon-samfundet,« siger han til TMZ og stiller spørgsmålstegn til alle de bedrageriske ting, der foregår i verden.

Logan Paul har, ifølge TMZ, modtaget kompensation på de 23 millioner kroner, han har betalt for kortene.

Det var særligt i efteråret 2020, at der blev affødt en ny hype for Pokémon-kort, der solgte for millioner i løbet af kort tid.