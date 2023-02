Lyt til artiklen

De er kendte for at rådgive firmaer om blandt andet fyringer, men nu er tiden altså kommet til at vende blikket indad.

Konsulentvirksomheden McKinsey står nemlig til at fyre op mod 2000 medarbejdere.

Det skriver Reuters.

Konsulenterne hos McKinsey, der blandt andet har til opgave at rådgive firmaer om fyringer, behøver dog ikke at frygte en fyring.

Det er de administrative medarbejdere, det går ud over i denne omgang.

»Vi omstrukturerer den måde, vores teams, der ikke er i direkte kontakt med kunder, fungerer på for første gang i mere end et årti, så disse teams, der har kontakt med kunder kan skalere med vores firma,« fortæller en talsperson til Reuters.

McKinsey blev grundlagt for over 100 år siden, og har nu afdelinger i flere end 130 lande.

McKinsey har tidligere været i mediernes søgelys, da de blev ramt af flere søgsmål i USA. Dengang beskyldte McKinsey for at have bidraget til landets opioidkrise ved at have rådgivet flere medicinalvirksomheder. Blandt andre det skandaleombruste Purdue Pharma, der er firmaet bag det smertestillende præparat OxyContin.

I februar 2021 blev McKinsey og sagsøgerne enige om, at McKinsey skulle betale 573 millioner dollar for deres rolle i krisen.