Don Farmer var en af de første tv-værter på skærmen hos CNN. Nu er tv-legenden død.

Han var tv-veteran med vilde historier i bagagen. Han dækkede både borgerrettighedsbevægelsen, som kæmpede for ligeret til sorte amerikanere, mordet på Martin Luther King Jr. og interviewede alle fire medlemmer af The Beatles, da de var på toppen af karrieren.

Men nu er det helt slut, for Don Farmer er død – 82 år gammel. Han kæmpede til det sidste med en sjælden neurologisk sygdom. Det skriver Variety. Et dødsfald som har udløst et par fine kommentarer om hans karriere:

»Don var en vidunderlig skribent og en ekstrem dygtig interviewer. Jeg er virkelig stolt af det arbejde, vi udførte, under meget udfordrende omstændigheder med få ressourcer,« fortæller producer og tidligere kollega på ABC News, David Guibault.

Don Farmer startede sin tv-karriere på NBC News og flyttede kort tid efter til ABC News i 1965. I 1980 blev han hyret hos CNN til at være en af mediestationens første tv-værter sammen med sin kone, Chris Curle, og journalisten, Ted Turner.

En af hans første arbejdsopgaver var at sende live-tv fra Cuba, hvor han interviewede landets daværende leder Fidel Castro.

Don Farmer gik på pension i 1997, men fortsatte sit journalistiske arbejde for en lokal nyhedsavis i Florida sammen med sin hustru.

Han efterlader sig sin hustru gennem 49 år, to børn, fire børnebørn og en søster.