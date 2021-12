»Det er sidste gang, og det siger jeg med trist stemme, at vi mødes her igen.«

For efter 18 år som spydspids, er det nu slut for den garvede Fox tv-vært, Chris Wallace.

Det bekræftede den 74-årige vært selv i slutningen af sit program 'Fox News Sunday' ifølge mediet AP.

Og Chris Wallace har i den grad været en genkendelig person i de amerikanske medier.

For med blandt andet sit eget program og sin rolle som moderator under flere præsidentvalgsdebatter har han været foran millioner af seere.

Wallace lagde enorm vægt på, at han havde været fri til at rapportere efter bedste evne, at dække de historier, han synes var vigtige og holde vores lands ledere til ansvar.

Chris Wallace har i flere omgange interviewet præsidenter og præsidentkandidater. Her ses han med tidligere præsident Barack Obama. Foto: WHITE HOUSE Vis mere Chris Wallace har i flere omgange interviewet præsidenter og præsidentkandidater. Her ses han med tidligere præsident Barack Obama. Foto: WHITE HOUSE

»For 18 år siden lovede cheferne her hos Fox, at de aldrig ville blande sig i en gæst, jeg havde bestilt, eller et spørgsmål jeg stillede. Og det løfte holdt de.«

Kendt for sine hårde, nyhedsskabende interviews var Wallace også en fast bestanddel af Fox' generelle valgdækning, hvor han netop modererede en række præsidentdebatter, herunder den tredje præsidentdebat mellem Hillary Clinton og Donald Trump i 2016 og den første debat mellem Trump og Joe Biden i 2020. I alt har han dækket fem præsidentvalg i USA.

Chris Wallace forlader tv-stationen efter 18 år, fordi han vil prøve noget nyt og gå videre fra politik til alle de ting, som han er interesseret i.

Herefter forklarer han, at han er klar til nye eventyr, og han håber, at mange vil følge med.

Wallace gav dog ingen yderligere detaljer om det eventyr.

Fox News Media sagde efterfølgende i en erklæring, at virksomheden er ekstremt stolt af deres journalistik og det stjernehold, som Chris Wallace var en del af i 18 år.