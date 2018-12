Den amerikanske tv-vært Andy Cohen skal være far. Selvom han for nyligt blev single.

Det annoncerede han i torsdagens udgave af showet 'Watch What Happens Live'.

Og det sker allerede om seks uger.

»Igennem det her program har jeg altid forsøgt at være så transparent som muligt om mit liv. Jeg deler for meget, og jeg forventer, at folk gør det samme. I aften vil jeg have, at I er de første til at vide, at jeg efter flere års grundig overvejelse, en masse bønner og fordelen ved videnskab, og hvis alt går efter planen, bliver far om seks måneder,« sagde 49-årige Andy Cohen torsdag i programmet.