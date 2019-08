»Du kommer til at få problemer. Jeg ødelægger dig. Jeg kaster dig ned af de her trapper.«

De ord har fået den kendte CNN-vært Chris Cuomo ud i en shitstorm af dimensioner - ikke mindst på grund af at Donald Trump også har valgt at gå ind i sagen.

Chris Cuomos vrededudbrud fandt sted i New York 12. august, hvor en støtte af den amerikanske præsident henvendte sig til Cuomo ved at bruge ordet 'Fredo' - en reference til den knap så smarte bror i den Oscar-vindende storfilm 'The Godfather'.

Brugen af ordet, der ofte bruges som et skældsord mod personer af italienske afstamning, fik Chris Cuomo til at fare i flint på den ukendte Trump-støtte.

A man in NY yesterday approached CNN's Chris Cuomo and called him "Fredo"



Cuomo: "You're going to have a problem"



Man: "What are you going to do about it?"



Cuomo: "I'll fuckin ruin your shit. I'll fucking throw you down these stairs"



Credit: "THAT'S THE POINT with Brandon" pic.twitter.com/4iWwzaSQpF — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) August 13, 2019

Cuomo siger blandt andet også, ordet Fredo er det samme som at bruge 'n-ordet' mod sorte personer.

Optrinnet, som kan ses i et tweet her i artiklen, blev filmet og siden lagt ud på sociale medier.

Her fik det hurtigt opmærksomhed - ikke mindst efter USA's præsident, Donald Trump, fik øje på den lille video.

I adskillige retweets og selvstændige tweets er den amerikanske præsident gået ind i sagen, der helt åbenlyst er vand på Trumps anti-CNN og fake news-mølle.

'Det er altid det samme, der sker! Når en konservativ gør noget, der bare er en brøkdel af det, Chris Cuomo gjorde med sin vanvittige rablen og banderi, så bliver de ødelagt af Fake News (medierne, red.). Men når en liberal demokrat som Chris Cuomo gør det, så forsvarer republikanerne ham øjeblikkeligt. Vi lærer det aldrig,' skriver præsidenten.

I et andet tweet kalder han journalisten for dum.

Chris Cuomo har også selv været på Twitter for at forklare sig. Han har nemlig ikke kun fået en shitstorm ud af sagen.

En stribe personer er gået ud og forsvaret hans udbrud. Og det takker Chris Cuomo for.

'Jeg sætter pris på al jeres støtte - men - ærligt talt, så bør jeg være bedre end de personer, der forsøger at lokke mig. Det sker konstant for tiden. Ofte foran min familie. Men der er en lektie: der er ingen grund til at bidrage til alt det grimme, jeg skal være bedre end det, jeg kæmper mod,' lyder det fra Cuomo i et tweet, der har fået over 100.000 likes.

Om sagen får yderligere efterspil for Chris Cuomo står endnu ikke klart.

Men Donald Trump er ikke lige klar til at slippe sagen. En anonym Twitter-profil ved navn Comfortably Smug har svaret Chris Cuomos opslag med en gif af Fredo-karakteren fra Godfather og teksten 'Ok Fredo'.

Det har Donald Trump retweetet.