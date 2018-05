Et racistisk tweet fra den amerikanske skuespiller Roseanne Barr får nu tv-stationen ABC til at lægge tv-serien "Roseanne" på is.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Den populære sitcom blev i marts genoplivet efter en pause på 21 år.

Alle ni nye afsnit, der var planlagt i forbindelse med den nye udgave af serien, nåede at blive sendt på tv-stationen. Men der kommer altså ikke flere nye fremover.

- Roseannes udtalelse på Twitter er afskyelig, frastødende og hænger ikke sammen med vores værdier, siger topchefen for ABC's underholdningsafdeling, Channing Dungey, i en pressemeddelelse.

Tweetet fra Roseanne Barr blev skrevet tidligere tirsdag.

Her satte hun lighedstegn mellem Valerie Jarrett, der var rådgiver for den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, og en baby fra et ægteskab mellem Det Muslimske Broderskab og filmserien "Abernes Planet".

Den amerikanske skuespiller undskyldte tirsdag for sit tweet og sagde, at hun vil stoppe med at bruge Twitter.

- Jeg er virkelig ked af at have lavet en dårlig joke omkring hendes (Valerie Jarrett, red.) politik og udseende. Jeg burde have vidst bedre. Tilgiv mig - min joke var udtryk for dårlig smag, skriver Roseanne Barr tirsdag på Twitter.

Tv-serien "Roseanne" blev første gang sendt på amerikansk tv i 1988 og frem til 1997. Serien er ligeledes blevet vist på dansk fjernsyn.

Serien følger familien Conner, der bor i den fiktive amerikanske arbejderklasseby Lanford i delstaten Illinois.

Næsten 20 år efter den sidste episode blev sendt, annoncerede tv-stationen ABC i maj sidste år, at "Roseanne" ville vende tilbage.

Det første af de nye afsnit blev sendt 27. marts i år og blev set af lidt over 18 millioner amerikanere. Niende, og hvad der nu lader til at have været sidste afsnit nogensinde, blev sendt 22. maj.

/ritzau/