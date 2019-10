Fra næste år indføres strenge regler for fotografering i tjekkisk kapel, der er udsmykket med menneskeknogler.

Et verdenskendt tjekkisk kapel, der er dekoreret med tusindvis af menneskeknogler, har fået nok af turisters selfies.

Derfor vil stedet, der på tjekkisk hedder Kostnice v Sedlci (Benhuset i Sedlec), fra 2020 indføre strenge regler for fotografering.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Årsagen er, at der blandt andet har været eksempler på turister, der har fjernet knogler fra væggene, har forsøgt at røre eller kysse skeletter eller har udstyret kranier med hatte eller solbriller.

I det lille kapel opfordres besøgende ellers til at respektere stedet og huske på, at der er tale om knogler fra afdøde.

Der vil fra 2020 ikke være tale om et fuldstændigt forbud mod at tage billeder. I stedet skal turister tre dage før deres besøg anmode om tilladelse fra det lokale sogn til at tage billeder.

Kapellet, der også omtales som Knoglekirken, er udsmykket med knogler fra op mod 60.000 skeletter, skriver CNN.

Blandt de mest berømte dekorationer er en stor lysekrone lavet af knogler.

- Vi tror på, at vores besøgende vil respektere vores beslutning og på samme tid forstår årsagerne til vores tiltag, lyder det fra Radka Krejci, der er leder ved sognet i Sedlec, skriver CNN.

Kapellets utraditionelle indretning tiltrækker årligt hundredtusindvis af turister til den lille by Kutná Hora, der ligger under 100 kilometer fra Prag.

Ifølge Radka Krejci besøgte en halv million personer stedet i 2017.

Kapellet er på Unescos Verdensarvsliste, der er en samling af verdens mest bevaringsværdige kulturmindesmærker og naturforekomster.

/ritzau/