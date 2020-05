Den kendte tatovør 27-årige Daniel Silva er blevet anholdt for at slå den 25-årige youtubestjerne Corey La Barrie ihjel i et biluheld. Det skete på Corey La Barries fødselsdag i søndags.

»Det fatale uheld skete lige efter 21.30 i Los Angeles. Her kom en 2020 McLaren 600LT kørende i høj fart, og føreren mistede herredømmet over bilen. Her kørte han ind i et stopskilt efterfulgt af et træ,« siger politiet i Los Angeles.

»Føreren af bilen prøvede at stikke af fra ulykken, men blev stoppet af øjenvidner på stedet. Ingen andre biler var involveret i ulykken.« Det skriver People.

Daniel Silva kom selv til skade ved ulykken og blev efterfølgende kørt på hospitalet i en ambulance.

Præcis hvilke skader, han pådrog sig i ulykken, er ikke blevet oplyst.

Coret La Barrie, som var ven med Daniel Silva, sad på passagersædet, og han blev også kørt på hospitalet, hvor han blev erklæret død.

I et opslag på Instagram hylder Corey La Barries lillebror, Jarrad La Barrie, sin bror. Her er det væltet ind med kommentarer fra følgere, som er meget berørte over situationen.

'Jeg fucking elsker dig, Jarrad. Ingen af jer fortjener det her. Jeg er så ked af det', lyder det blandt andet i en kommentar til billedet, som du kan se herunder:

Vis dette opslag på Instagram This isn’t something i thought i would ever have to sit here and type out for a very long time or what i wanna do right now but everyone deserves to know, my brother Corey passed away last night in a car accident with his drunk friend driving... this is the hardest thing I’ve ever had to do i dont how I’m suppose to do this without you i miss you so much already this isn’t fair thank you for always being the best big brother i could ask for i love you so fucking much life’s never gonna be the same without you R.I.P P.S say hi to grandad and grandma for me i love you Et opslag delt af Jarrad Labarrie (@jarradlabarrie) den 11. Maj, 2020 kl. 10.36 PDT

'Det her er ikke noget jeg havde regnet med, at jeg skulle gøre, og det er heller ikke noget jeg har lyst til, men alle fortjener at vide, at min bror Corey døde i en bilulykke i nat, hvor hans fulde ven kørte bilen.'

Det her er det hårdeste jeg nogensinde har gjort. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her uden dig. Jeg savner dig allerede. Det er ikke fair.'

'Tak for altid at være den bedste storebror. Jeg elsker dig. Livet bliver aldrig det samme uden dig. Ps. sig hej til bedstefar og bedstemor fra mig. Jeg elsker dig.'

Det amerikanske medie People har forsøgt at få en kommentar fra Daniel Silva's manager, men de har ikke ønsket at kommentere sagen.