Torsdag aften blev en kendt svensker taget i at købe sex, da politiet lavede en sex-razzia i den centrale del af Stockholm.

Personen er 51-årige Paolo Roberto. Han er blandt andet kendt fra filmen 'Pigen, der legede med ilden' og for sin boksekarriere.

Hovedpersonen fortæller selv om episoden torsdag aften i et interview med TV4.

Paolo Roberto fortæller helt ærligt, at han købte sex torsdag aften, mens han tilføjer, at han aldrig har gjort det før.

Vis dette opslag på Instagram När jag är som lyckligast i livet så lyckas jag alltid spaka undan benen på mig själv. Nu är jag tyvärr här igen och den här gången finns det ingen förlåtelse... För att krossa sig själv är en lång process. Som kräver total hängivenhet. Det betyder att du behöver gå emot 100% av vad du står för. Det betyder att du måste förlora varje gnutta av hopp. Det betyder att du måste strunta i all typ av moral du någonsin stått för. Det betyder att du förlorar all kärlek du någonsin känt. Det betyder att du varit illojal mot alla du varit lojal mot. Det betyder att du är ingen och mycket mindre än så. Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas! Inatt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer ta ifrån mig min kärlek, min barns respekt mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig! Nu är det dags att en gång för alla söka hjälp för att reparera hålet i mina själ. Et opslag delt af Paolo Roberto (@1paolo2) den 14. Maj, 2020 kl. 8.24 PDT

På sin private Instagram-konto skrev den tidligere bokser fredag om købet af sex.

'Der er ingen undskyldninger, og jeg står ved mit snavs og min skammelige opførsel,' skriver han blandt andet i det lange opslag.

Det svenske medie Aftonbladet skriver, at kvinden, som Paolo Roberto købte, var fra et af de fattigste lande i Europa.

Politiets efterforskning viste, at han havde betalt kvinden 1.500 svenske kroner for sex. Det svarer til cirka 1.050 danske kroner.

Paolo Roberto tilføjer i sit Instagram-opslag, at han fortjener det, som episoden vil medføre.

'Jeg er simpelthen en parasit, der skal udryddes! I aften tog jeg en dum beslutning, der vil fjerne min kærlighed, mine børns respekt for mine virksomheder, tv-kontrakter og alt, hvad jeg har kæmpet for i disse år. Og ved du hvad? Det fortjener jeg.'

Billedet modtog flere hundrede kommentarer i løbet af kort tid, inden Paolo Roberto måtte lukke ned for kommentarboksen.

'Nu er det tid til at søge hjælp en gang for alle til at reparere hullet i min sjæl,' skriver 'Pigen, der legede med ilden'-skuespilleren afsluttende.