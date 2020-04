Maj Sjöwall, der sammen med Per Wahlöö skrev de samfundskritiske kriminalromaner om Martin Beck, er død.

Den svenske forfatter Maj Sjöwall er død efter længere tids sygdom. Hun blev 84 år. Det oplyser forlagschef Marie Skarp onsdag.

Maj Sjöwall udgjorde den ene halvdel af den meget succesrige og internationalt kendte forfatterduo Sjöwall og Wahlöö.

Per Wahlöö, som ud over at være medforfatter til en række kriminalromaner også blev Maj Sjöwalls partner rent privat, døde i 1975.

Mest kendt er parrets serie på ti kriminalromaner om Martin Beck, der på dansk hedder "Roman om en forbrydelse".

Bøgerne er blevet oversat til 40 sprog og er filmatiseret, blandt andre med Gösta Ekman og Peter Haber i hovedrollen.

Ifølge familien sov Maj Sjöwall stille ind efter lang tids sygdom. Hendes død er ikke relateret til coronaudbruddet, tilføjer familien.

