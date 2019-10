At lave pornofilm med kvinder, der ligner kendte er blevet populært. Det har man erfaret hos Hustler. Pornostjernen Helly Mae Hellfire har her hovedrollen som Lady Gaga. Videoen er en trailer for filmen 'This Ain't Lady Gaga XXX' som selskabet står bag. Det er ikke første gang, at Hustler laver porno-parodier. Tidligere har man for eksempel udgivet 'This Ain't Lindsay Lohan' med teksten 'Hustler's untrue Hollywood stories' på coveret.Se med her...